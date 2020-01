Racalmuto, proroga progetti personale Asu al 31 dicembre 2020

Con deliberazione della Giunta comunale verbalizzata al N.149 del Registro in data 31/12/2019, la Giunta comunale di Racalmuto guidata dal Sindaco Vincenzo Maniglia, con l’assistenza del Segretario Generale, Cinzia Gambino, ha approvato la proroga del progetto A.S.U. al 31 Dicembre 2020.

Il provvedimento interessa 49 unità lavorative ormai da più di venti anni in servizio presso il Comune di Racalmuto grazie a quanto disposto dalla normativa che disciplina la materia e dalla recente circolare dell’assessorato Regionale del Lavoro, dell’Impiego, Dell’Orientamento, del Servizio e delle Attività Formative, del 30/12/2019, prot.n° 68955, con la quale è stato comunicato che la legge di assestamento del bilancio 2019 ha previsto, fino al 31/12/2021 la prosecuzione delle attività socialmente utili dei soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della l.r. 5/2014.

Nel provvedimento adottato dalla Giunta comunale si specifica altresì che l’onere per le suddette attività è previsto sul Fondo unico del precariato e che nessun onere graverà sul bilancio dell’Ente per quanto concerne il pagamento dell’assegno mensile e dei conseguenti oneri ai lavoratori di riferimento.

