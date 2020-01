Ravanusa, Associazione “Sicani del Monte Saraceno”: Restart anno sociale 2020

L’Associazione di volontariato “Sicani del Monte Saraceno” opera nel territorio di Ravanusa sin dal 2013. Oggi vanta il contributo di ben 60 associati che, insieme, in questi anni hanno organizzato varie iniziative utili ad aumentare la conoscenza delle risorse attrattive del territorio, delle tradizioni e di tutti quei valori che rappresentano l’appartenenza territoriale.

Anche quest’anno l’Associazione propone, in continuità con le attività degli anni precedenti, la valorizzazione e la tutela del patrimonio territoriale (naturalistico, storico, artistico, archeologico, culturale) e delle tradizioni popolari, la diffusione di forme di turismo responsabili, sostenibili, etiche.

La memoria storica di un territorio non può andare perduta in quanto la sua conservazione rafforza il senso di identità e di appartenenza di ciascuno di noi. I cambiamenti sociali, economici e tecnologici rendono l’identità culturale molto fragile e delicata, modificandola o perdendola completamente. Per questo motivo, nella programmazione saranno previsti percorsi di valorizzazione dell’identità locale, delle tradizioni storiche, enogastronomiche e dei beni culturali/artistici.

“I Sicani del Monte Saraceno, assieme ad altri, aspirano a rappresentare l’identità storica del territorio. Come Associazione siamo distanti dall’idea che l’identità, prima, muta con le condizioni sociali e con le epoche storiche, poi si affievolisce e muore. Per noi l’identità e l’appartenenza al territorio non sono valori temporali, esse restano e rappresentano le nostre radici”.

Il nuovo Consiglio Direttivo, eletto il 28 novembre 2019, è composto da: Luciana D’Auria (nella funzione di Presidente), Gaetano La Marca (Vice-Presidente), Vincenzo Avarello (Segretario), Giuseppe Caramazza (Tesoriere), Gisella Soldano e Peppino Aronica (Consiglieri).

Il nuovo Consiglio Direttivo, con il coinvolgimento di tutti i soci, sta lavorando sulla programmazione delle attività dell’anno sociale 2020 che sarà presentata entro questo mese di gennaio. A tal fine, sulla base delle linee-guida approvate e condivise dall’assemblea dei soci, sono stati formati quattro gruppi operativi che avranno il compito di proporre attività in linea con gli obiettivi dell’associazione:

Sicani in cammino, promozione di percorsi di trekking di carattere storico-archeologico e naturalistico;

Memoria storica, promozione di attività culturali;

Sicani in Tour, programmazione viaggi e visite culturali

Promozione di attività di sensibilizzazione per il rispetto dell’ambiente e del territorio.

Il lavoro svolto dai gruppi é indirizzato, in particolare, ad organizzare:

escursioni (trekking) di carattere naturalistico, storico, artistico, archeologico, culturale anche con l’ausilio di specifiche ed esperte guide;

attività, incontri ed escursioni rivolte ai giovani ed agli alunni delle scuole;

attività, incontri ed escursioni rivolte alle persone diversamente abili;

viaggi e visite culturali per la maggiore conoscenza delle realtà (città e territori) viciniori;

attività volte a mantenere viva la memoria storica del territorio individuandone le potenzialità di sviluppo nell’archeologia, nella cultura, nell’artigianato, negli usi e costumi, nonché nei prodotti locali.

Le donne e gli uomini disposti ad impegnarsi con passione, professionalità e costanza e che ricercano un ambiente gradevole ed allegro possono aderire all’Associazione “Sicani del Monte Saraceno.

A tal proposito è aperta la campagna di tesseramento per l’anno sociale 2020. Tutte le info su adesione, programma, attività, etc.. saranno presto disponibili nella pagina facebook “Sicani del Monte Saraceno”.

