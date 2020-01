Ribera, polizia municipale chiede al Comune 50 mila euro di arretrati

La polizia municipale di Ribera ha chiesto il pagamento degli arretrati in riferimento ai servizi svolti per turnazione e per reperibilità per un ammontare complessivo di 50 mila euro. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio comunale la polizia locale aveva chiesto un incontro per avviare la procedura di raffreddamento ai sensi della legge 146/90.

In merito sono state scritte alcune lettere al sindaco di Ribera e al Prefetto di Agrigento.

