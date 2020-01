Sciacca: il M5S spinge per la mozione di sfiducia al Sindaco Francesca Valenti

Il Movimento 5 Stelle di Sciacca lancia un appello pubblico a tutti i consiglieri comunali invitandoli a promuovere subito la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Francesca Valenti. Per i consiglieri del Movimento 5 Stelle di Sciacca non è più tollerabile andare avanti facendo sopravvivere questa città invece che garantirne vita e sviluppo. I pentastellati di Sciacca affermano di preparare, da diversi mesi, la stesura della Mozione insieme alle forze che, responsabilmente, vogliono guardare ad un futuro diverso per questa città, che non sia quello legato a questa amministrazione, definita fallimentare, e ai consiglieri che intendono sostenerla non sottoscrivendo o non votando una mozione di sfiducia. Come è noto, per portare a termine un’operazione di questo tipo sono assolutamente necessari i voti della componente di Italia Viva che non sembra orientata, in questo momento, ad andare in questa direzione.

