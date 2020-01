Spese società partecipate, giunta regionale dispone taglio del 5 per cento

Mantenimento del divieto di assunzione, riduzione delle spese di amministrazione e gestione del 5%, chiusura delle liquidazioni entro il 30 giugno con trasferimento degli eventuali contenziosi a una struttura-veicolo, trasformazione in Agenzia della Seus Spa e del Parco scientifico e tecnologico, conferimento della Resais a Sas per creare sinergie amministrative e organizzative con un amministratore unico: è quanto ha stabilito la giunta Musumeci approvando il piano di revisione periodica delle partecipazioni regionali per il 2019.

Il taglio della spesa proposto dall’assessore all’Economia Gaetano Armao era del 3% ma la giunta ha deciso di aumentarlo di 2 punti, portandolo al 5%; la chiusura delle liquidazioni nel prospetto dell’assessore era al 31 dicembre ma nella delibera è stata anticipata di sei mesi.

