Svuotata carta di credito a impiegato con sms-truffa

A ncora una truffa telematica ad Agrigento dove ad un impiegato della Città dei Templi sono stati letteralmente rubati 500 euro dalla propria carta di credito attraverso un finto messaggio con un logo della Poste Italiane.

Nel messaggio, recapitato direttamente sul cellulare, si richiedeva al cliente di cambiare password e user della propria carta per motivi di sicurezza. L’impiegato, forse ingannato dal logo della Posta, ha proceduto ad effettuare un rinnovo dei dati consegnandoli di fatto ai truffatori. Poco dopo dalla sua carta, infatti, sono “spariti” ben cinquecento euro. All’uomo non è rimasto altro che segnalare l’episodio alla polizia che è già al lavoro per risalire all’identità del responsabile.

Sempre ieri mattina un’altra ragazza si è presentata negli uffici della Questura di Agrigento denunciando la clorazione della propria carta con un ammanco di 455 euro.

