Canicattì: la Notte Nazionale del Liceo Classico

Anche quest’anno il Liceo Classico “Ugo Foscolo” di Canicattì, diretto dalla Dirigente Dott.ssa Rossana Virciglio, aderisce alla manifestazione La Notte Nazionale del Liceo Classico, nata da un’idea del professor Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale, ha avuto, fin dalla sua prima edizione, un gran numero di adesioni da parte dei licei classici italiani e l’attenzione dei media, essendo prevista – tra l’altro- la parartnership con Rai Scuola e Rai Cultura .

Il 17 gennaio, in contemporanea dalle 18:00 alle 24:00, circa 500 Licei Classici d’Italia aprono le loro porte alla cittadinanza che potrà seguire gli studenti mentre si esibiscono in performances di vario tipo: dalle maratone di letture di poeti antichi e moderni alle drammatizzazioni in italiano e in lingua straniera; dalle esposizioni di arti plastiche e visive ai concerti e alle attività musicali e coreutiche; dalle presentazioni di libri e incontri con gli autori alla proezione di cortometraggi e cineforum; dagli esperimenti scientifici alle degustazioni a tema ispirate al mondo antico. Per l’occasione, il Liceo Classico Ugo Foscolo sarà aperto alla cittadinanza e affronterà il tema “La Comunicazione tra passato, presente e futuro. Gli studenti, coordinati dai docenti, proporranno al pubblico diverse attività, come drammatizzazioni, canti, installazioni, letture, performances di vario genere, incentrate sul tema prescelto.

L’inizio dell’evento, che accomuna tutti i licei aderenti, sarà la lettura drammatizzata dell’elaborato di Gabriel Di Bianchi, alunno del liceo classio “Emanuele Repetti” di Carrara , vincitore del concorso di scrittura creativa associato alla manifestazione.

Il programma della serata prosegurà con la conferenza “Forme della comunicazione nel mondo antico e oggi ” che sarà tenuta del Prof. Salvatore Nicosia, esperto grecista e professore emerito dell’Università di Palermo; con l’intervento del medicartista Salvatore Nocera Bracco su “La comunicazione consapevole nelle relazioni evolute” e con la relazione del Prof. Luciano Longo, docente di filologia digitale presso Università Lumsa che tratterà : “L’infinito 2.0”.

La manifestazione si concluderà con la lettura di alcuni versi dell’Agamennone di Eschilo .

L ’invito a partecipare è rivolto a tutti gli appassionati di cultura classica, ad alunni ed ex alunni, a chi è interessato a conoscere più da vicino il Liceo Classico e la sua identità, perché “la Notte Nazionale del Liceo Classico”, come dice il comunicato stampa del Coordinamento Nazionale, “è più che una festa. È un modo alternativo ed innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, un puntare su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva e proficua. Il bello della Notte Nazionale non è solo nella Notte stessa, ma nei lunghi e laboriosi preparativi che la precedono, che fanno sì che gli studenti identifichino i locali in cui quotidianamente vivono le ansie e le aspettative di un cammino di studio, faticoso ma gratificante, con un ambiente ludico, in cui cultura vuol dire gioia, piacere di condivisione, rispetto dei tempi e delle parti. Tutti assieme, in una Italia finalmente unita nell’ideale di difesa, promozione e salvaguardia delle nostre radici più autentiche, quelle della civiltà greco-romana”.

