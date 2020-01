Delia, Cimitero comunale: da lunedì orario continuato

Cambiano gli orari di apertura e di chiusura del cimitero comunale. Dal 20 di gennaio verrà osservato l’orario continuato: da lunedì a sabato, dalle ore 07,00 alle 19,00 mentre la domenica dalle 8,00 alle 12,00.

Ad annunciarlo il sindaco Gianfilippo Bancheri. <<Si tratta di una decisione che fa seguito alla recente riorganizzazione degli uffici e dei servizi che ci permette di utilizzare al meglio e con maggiore efficienza le risorse umane disponibili. Per noi il cimitero è il luogo sacro degli affetti familiari e della memoria collettiva. E pertanto, nel rispetto dei cittadini che fanno visita ai loro cari, abbiamo pensato di renderlo non solo il più possibile decoroso ma anche più fruibile da parte di quelle persone, in particolare, che per motivi di lavoro o di residenza non possono far visita ai propri defunti quando lo ritengono necessario. Riteniamo ciò una scelta giusta che va incontro come sempre alle esigenze dei nostri cittadini>>.