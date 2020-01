Denunciata 40enne per guida in stato d’ebbrezza

I poliziotti del commissariato di Sciacca hanno denunciato per guida in stato d’ebbrezza una 40enne del posto fermata ad un controllo stradale e apparsa subito non in condizioni idonee alla guida.

I sospetti degli agenti hanno trovato conferma una volta portata la donna in commissariato per sottoporla all’alcol test che è risultato positivo segnalando un tasso alcolico superiore a quanto previsto dalla legge. Per questo motivo è stata anche ritirata la patente di guida alla donna.