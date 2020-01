Droga a Palma di Montechiaro, blitz in ovile: due arresti

I Carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro hanno arrestato due pusher, un palmese 53enne ed un egiziano 26enne, trovati in possesso di quasi due etti di marijuana.

Nel corso di uno dei frequenti e mirati servizi per la prevenzione dello spaccio di stupefacenti, i militari della Stazione di Palma di Montechiaro hanno deciso di controllare un’abitazione rurale con annesso ovile, sospettando che proprio lì, al riparo da occhi indiscreti, vi fosse un certo “traffico” di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, dopo aver fatto ingresso nel terreno, hanno intercettato due uomini intenti ad armeggiare, all’interno della casa, con diverse dosi di marijuana, trovata anche fuori dalla casa e dentro il bagagliaio di un’autovettura sistemata lì vicino, per un totale di quasi due etti di erba, pronti per essere confezionata e ceduta.

A quel punto, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i due uomini sono stati arrestati e tradotti presso le proprie abitazioni e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.