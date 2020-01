Palma di Montechiaro, accusato di omicidio colposo: assolto in Appello

Era finito sotto accusa per omicidio colposo in seguito alla morte di un 58enne avvenuta nell’estate 2010 in un incidente stradale avvenuto tra Licata e Gela. Per questo motivo l’imputato – – era stato anche condannato dal Tribunale di Gela alla pena di un anno e due mesi di reclusione.

i giudici della Corte d’Appello di Palermo hanno ribaltato il verdetto assolvendo l’uomo dall’accusa. La difesa, rappresentata dall’avvocato Santo Lucia, è riuscita a dimostrare l’estraneità dei fatti dell’uomo che era finito sotto inchiesta a causa di un sorpasso avvenuto poco prima dell’incidente mortale.