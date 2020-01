Campobello di Licata, Comune acquista cassonetti scaricabili “a cielo aperto”

Il Comune acquista cassonetti scaricabili “a cielo aperto”, attrezzature idonee a contenere e trasportare rifiuti solidi urbani derivanti dalla raccolta determinata di proprietà della Società Dedalo Ambiente in liquidazione. I cassonetti scaricabili possono risultare insufficienti per mantenere i cicli di raccolta. In atto, il Comune detiene due cassoni scaricabili della Dedalo Ambiente. Provvedimento trasmesso, fra gli altri, a sindaco e segretario comunale.

Giovanni Blanda