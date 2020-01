Campobello di Licata, sistemazione delle aiuole di Piazza Aldo Moro

Sistemazione delle aiuole di Piazza Aldo Moro. Lo ha stabilito il Comune. L’Ingegnere Giovanni Casuccio nominato progettista, l’architetto Salvatore Paci tecnico incaricato per la verifica della progettazione. Nel bilancio è stata prevista somma 8 mila euro per i lavori. Il progetto è stato approvato in linea tecnica. I lavori a base d’asta soggetti a ribasso ammontano a euro 6.3 13,34. Approvazione del bando di gara: si procederà all’affidamento dei lavori utilizzando la gara telematica con procedura aperta. tramite richiesta di offerta sul Mepa.

Giovanni Blanda