Museo del risparmio, tappa ad Agrigento dal 28 al 30 gennaio

Dopo la pausa natalizia il viaggio di Save Discovery Truck girerà in lungo e in largo la Sicilia. Tappa anche ad Agrigento dal 28 al 30 gennaio in Piazza Ugo La Malfa.

Il veicolo Scania di ultimissima generazione è allestito come un vero e proprio laboratorio interattivo e itinerante, dove i giovani ospiti saranno guidati da tutor in tre percorsi tematici e giochi interattivi studiati per un primo approccio alle tematiche finanziarie, alla sostenibilità e all’economia circolare, con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini di oggi e di domani.

“La seconda edizione si presenta come piu’ avventurosa della prima anche ragioni logistiche organizzative, ma noi confidiamo nel sostegno delle regioni e delle citta’ dove faremo tappa”, spiega Giovanna Paladino, Direttrice del Museo del Risparmio. Le istituzioni e in particolare la scuola, grazie alla collaborazione con il MIUR, stanno aderendo con entusiasmo all’iniziativa, avendo a cuore come noi l’attenzione alla corretta gestione delle risorse scarse. La decisione di risparmiare significa essere in grado di proiettarsi nel futuro con l’ottimismo di chi ha progetti da realizzare: il solo modo per costruire una societa’ piu’ eguale e sostenibile. Questo e’ il messaggio che vorremmo lasciare ai siciliani”.