Open day dei licei Classico, Scientifico e Linguistico di Canicattì

Il 19 gennaio porte aperte all’I.I.S.S. “U. Foscolo” di Canicattì, in previsione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021, nei rispettivi locali siti in Via Pirandello e in Via Pier Paolo Pasolini. Gli alunni e i genitori che frequentano la classe terza delle scuole secondarie di primo grado di Canicattì e della suo hinterland, sono invitati a partecipare agli eventi programmati, al fine di acquisire le informazioni per una scelta più consapevole della scuola superiore. Nell’ occasione si potranno visitare i locali, i laboratori, dove i docenti saranno a disposizione per spiegare le specificità delle materie che sono alla base dei diversi indirizzi di studio, le peculiarità dell’offerta formativa, le diverse attività didattiche e formative programmate per i prossimi anni. Protagonisti privilegiati della giornata saranno gli alunni attualmente iscritti, che guidati dai professori, racconteranno le loro esperienze, le abilità e le competenze che hanno acquisito durante la frequenza della scuola. L’incontro con gli studenti delle scuole medie sarà arricchito con interventi musicali, performance e brevi rappresentazioni teatrali, anche in lingua straniera, messe in scena dagli alunni dei tre indirizzi curati e coordinati da diversi docenti.

Infatti, la finalità della giornata “Open Day” non è solo quella di informare l’utenza sul Piano dell’Offerta Formativa dei Licei, ma anche quella di valorizzare i talenti e le tante attività che si svolgono in una scuola inclusiva, che si distingue da anni sul territorio per la qualità dell’istruzione assicurata.

Il programma della giornata prevede, contemporaneamente nelle rispettive sedi di via Pirandello e di via Pasolini:

 Dalle 11:00 alle ore 13:00 : visita dei locali e dei laboratori guidati da docenti e dagli studenti disponibili a rispondere a domande e chiarire eventuali dubbi, al fine di rendere più consapevole e più serena la imminente scelta della scuola superiore.

 Dalle 16:30 alle 20:00: il dirigente scolastico i docenti e gli alunni presenteranno nel dettaglio l’offerta formativa dei diversi indirizzi, anche mediante attività di tipo espressivo.

Per avere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’I.I.S.S “U. Foscolo” presente sia in via Pirandello che in via Pasolini o consultare il sito www.liceocanicattì.edu.it Nella stessa giornata il personale di segreteria sarà a disposizione per effettuare le iscrizioni e/o dare informazioni di tipo amministrativo.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!