Campobello di Licata, Tari: agevolazioni per disabili ad anziani

Con la delibera di approvazione del Pef e tariffe Tari, il Consiglio comunale ha attivato, entro il limite di spesa autorizzato di euro 10 mila, le agevolazioni previste dal vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (Iuc), concernente la riduzione del 30% della Tari per: abitazioni occupate da nucleo familiare residente nel territorio Comunale con almeno un soggetto che di trova, certificato da apposito verbale rilasciato dalla specifica commissione medica, in una delle previste situazioni.

Giovanni Blanda