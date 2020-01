Canicattì: controllo straordinario del territorio, disposto dal Questore di Agrigento Dr.ssa Rosa Maria IRACI

Massiccio e vasto controllo straordinario del territorio, disposto dal Questore di Agrigento, Dr.ssa Rosa Maria IRACI su tutto il territorio di Canicattì. Il servizio è stato svolto dal Commissariatoguidato dal Dott. Cesare Castelli con l’ausilio di numerose pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e sono state impiegate nei vari giorni (dal lunedì ad oggi) circa 50 pattuglie con oltre 100 poliziotti, con i seguenti risultati: 36 posti di controllo, 6 posti di blocco, 673 persone identificate, 340 autovetture fermate e controllate, 44 contravvenzioni per violazioni al codice della strada (con diverse auto trovate sprovviste di copertura assicurativa), 6 veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, 50 punti della patente decurtati, 22 controlli amministrativi (esercizi commerciali tipo bar, sala giochi e centri scommesse) con una sanzione di 1032 euro comminata al titolare di un locale pubblico poiché non presente al momento del controllo e che permetteva la gestione a persona non autorizzata con licenza, 47 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza o alternative alla detenzione, 13 persone sottoposte a perquisizione (alcune con esito positivo). Ed infine è stata denunciata alla procura della repubblica di Agrigento una persona per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed un giovane, trovato in possesso di piccola quantità di droga è stato segnalato come assuntore (oltre al ritiro della patente ed a pesanti sanzioni amministrative)

