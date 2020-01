Igor Di Caro nominato coordinatore provinciale forza Italia giovani Agrigento

Igor Di Caro nominato coordinatore di Forza Italia Giovani della provincia di Agrigento: Esprimo la mia soddisfazione per l’incarico ricevuto e sono grato al presidente Berlusconi, al coordinatore nazionale di forza Italia giovani Marco Bestetti e al coordinatore regionale di forza Italia giovani Andrea Mineo per la fiducia riposta in me, con l auspicio di fare bene e riuscire a coinvolgere tantissimi giovani siciliani che hanno voglia di essere protagonisti ed avere voce in capitolo riguardo le future scelte che riguardano il nostro Paese. Provo grande soddisfazione anche per la nomina dell’amica Giorgia Iacolino come responsabile del direttivo regionale Sicilia Occidentale e sono fiducioso che insieme a tutto il coordinamento regionale riusciremo a fare grandi cose ed iniziare un grande processo di valorizzazione dei giovani siciliani.

