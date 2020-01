Licata, attivato servizio telefonico per esame pratiche tributi

Al fine di facilitare la regolarizzazione delle pratiche ed il regolare pagamento dei tributi, il Comune di Licata ha attivato un nuovo servizio telefonico che consente ai contribuenti, previa prenotazione, di conferire telefonicamente direttamente d a casa con l’ufficio preposto.

“Per prenotare l’appuntamento con l’Ufficio Tributi si potrà procedere in autonomia con metodologia on-line seguendo le istruzioni presenti sull’avviso di accertamento, o recandosi presso l’Urp, sito in Piazza Matteotti, edificio biblioteca comunale, dove sarà un operatore ad effettuare la prenotazione. E’, inoltre, possibile avere assistenza tramite il servizio “Comune risponde”, seguendo le istruzioni riportate nell’avviso e nel sito www.comunerisponde.it. Se il cittadino è nelle condizioni di soddisfare i requisti previsti dal servizio, potrà telefonare al numero 011.19821241 e sarà chiamato da un operatore nel giorno e nell’orario prescelto. I commercialisti potranno usare anche questo canale per la definizione delle pratiche dei loro clienti. L’Ufficio precisa che gli F 24 allegati agli avvisi della TASI 2014 presentano un errore nel codice tributo della prima riga che dovrebbe essere 3958 e non 3858 come erroneamente riportato”. A renderlo noto è il Sindaco Giuseppe Galante.