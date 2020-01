Rompono vaso alla stazione: minori rintracciati pagano danni

Hanno ben pensato, forse per divertimento o solamente per mancanza di che fare, di prendere di mira un grosso vaso con alcune piante posizionato all’interno della stazione Centrale di Agrigento. Poi, una volta compiuto l’atto di vandalismo, si sono allontanati come se nulla fosse senza fare i conti con le telecamere di video-sorveglianza di cui è dotata la struttura.

Ed infatti è passato poco tempo prima che gli agenti della Polfer guardassero le immagini e risalissero direttamente ai responsabili: si tratta di due minorenni che hanno ammesso subito le responsabilità e hanno provveduto a pagare i danni causati dalla loro “bravata”.