Violenza privata ai danni di un prete: condannato 66enne

Quattro mesi di condanna nei confronti del 66enne di Menfi finito sul banco degli imputati con l’accusa di violenza privata ai danni del parroco del piccolo paese agrigentino don Saverio Catanzaro.

La vicenda risale al febbraio 2016 quando l’uomo, ubriaco, impedì la chiusura della chiesa al parroco. Contestato anche un altro episodio in cui il 66enne avrebbe colpito con un pugno il prete. Per questo fatto il giudice ha però deciso il non luogo a procedersi.

Il pm aveva chiesto la condanna per entrambe le contestazioni.