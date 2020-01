Agrigento, venerdì si presenta il libro “Giglio di Mare” di Alberto Davico

Venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 17,30 presso la Biblioteca Lucchesiana in via Duomo n. 94 di Agrigento verrà presentato il libro “GIGLIO DI MARE” scritto dal Giudice Alberto Davico, edito da Pacini Editore.

Interverranno il Presidente emerito della Corte di appello di Caltanissetta dott. Salvatore Cardinale e Don Angelo Chillura, Docente di Teologia Morale allo Studio Teologico del Seminario, con l’intervento dell’autore e dibattito conclusivo.

GIGLIO DI MARE è un giallo a sfondo giudiziario la cui trama si sviluppa in una ambientazione tipicamente siciliana, forse in provincia di Agrigento, qualche anno addietro.

Il protagonista è un giudice per le indagini preliminari mal orientato nelle cose della vita, che non riesce ad accettare una realtà purtroppo decadente.

Un racconto a tinte fosche che può interessare chi ancora ama la Sicilia e nutre un qualche rispetto verso la magistratura.

