Licata, stalking a insegnante: 35enne patteggia condanna

Un 35enne originario di Licata, ha patteggiato la pena di 12 mesi per una vicenda di stalking che lo ha visto protagonista nei confronti di una insegnante del paese. Atti persecutori e pesanti attenzioni che avrebbero reso la vita di quest’ultima un inferno. Da qui la denuncia con conseguente procedimento.

Quest’ultimo, però, non è di fatto approdato neanche in aula considerando l'”accordo” tra accusa e difesa che hanno concordato una condanna di 12 mesi per il 35enne.