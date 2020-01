Camastra, 56enne condannato ad undici mesi per maltrattamenti in famiglia

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Antonio Genna ha disposto la condanna ad undici mesi di reclusione nei confronti di un 56enne di Camastra, accusato (in origine) di estorsione continuata e minacce ai danni della madre. I fatti contestati risalgono al 2015.

Il giudice, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Angela Porcello che difende l’imputato, ha riqualificato il capo di imputazione in maltrattamenti in famiglia, reato per il quale il 56enne è stato (ieri) condannato. Il Tribunale ha anche riconosciuto le attenuanti generiche dichiarando la semi-infermità dell’uomo in quanto abituale assuntore di sostanze stupefacenti.