Campobello di Licata, Borsa Studio e Refezione scuola

L’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, con recente circolare, ha attivato le procedure per l’erogazione delle borse di studio per le scuole secondarie di secondo grado, per le famiglie con basso reddito, per l’anno scolastico 2019/2020. Le domande dovranno essere presentate entro il 7 febbraio 2020. Intanto, si avvia il servizio di refezione scolastica. Martedì 21 gennaio ha inizio la refezione scolastica. I biglietti possono essere acquistati presso il bar ristorante pizzeria “Paradise”.

Giovanni Blanda