L’Amministrazione civica ha affidato il servizio di assistenza tecnica alla ditta “Sos”, di La Mendola Carmelo per euro 629 euro. Il Comune, inoltre, ha acquistato materiale di ferramenta per la manutenzione. L’affidamento alla ditta “Merlin”, di Gruttad’Auria Marco, per la somma di 5 mila euro.

Giovanni Blanda

