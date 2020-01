Canicattì, custodiva 6 tonnellate di marijuana: arrestato 29enne

I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno arrestato un 29enne del luogo, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo disposto dal questore Iraci gli agenti hanno proceduto a perquisire la casa del ragazzo dove rinvenivano bottiglie contenente metadone ed altra sostanza stupefacente del tipo marijuana, in infiorescenza essiccata, nonché n°180 bustine di vario formato contenente la medesima sostanza per complessivi kg. 2,400 e circa 1200 buste vuote di varie misure in cellophane, utilizzate per la suddivisione e confezionamento in dosi della droga.

Perquisizione che si è poi estesa anche in un garage nella disponibilità dell’indagato dove gli agenti rinvenivano e sequestravano analoga sostanza per un peso netto di 680 grammi mentre nell’abitazione rurale, sita in una periferica contrada del territorio canicattinese, veniva rinvenuta altra sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di kg. 2.990. Pertanto, tutta la sostanza stupefacente del tipo marijuana, in inflorescenza essiccata per complessivi kg. 6.070 circa ed i numerosi flaconi di metadone sono stati sequestrati perché detenuti illegalmente ed il 29enne al termine delle formalità di rito, su disposizione del P.M. della Procura della Repubblica di Agrigento, veniva condotto presso la propria abitazione per ivi rimanere ristretto a disposizione della citata A.G.. Il gip del tribunale di Agrigento, dopo aver convalidato l’arresto del parla, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.