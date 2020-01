Minaccia la madre: “100 euro o ti decapito”

I carabinieri di Mascalucia hanno arrestato un pregiudicato di 28 anni per tentata estorsione alla madre di 69 anni.

La donna, presa di mira dal figlio, che pur di ottenere 100 euro per l’acquisto della droga non ha esitato a strattonarla violentemente minacciandola di tagliarle la testa, è fuggita di casa per rifugiarsi in casa di una vicina. Abitazione da dove è partita la richiesta d’aiuto ai carabinieri.

I militari, dopo aver rassicurato la poveretta, sono entrati in casa dell’aggressore il quale, vedendo i carabinieri, ha iniziato a inveire contro la madre “cornuta, sbirra, pezza di merda!”.

E ancora, ribadendo le minacce e per nulla intimorito dalla presenza dei militari, ha intimato alla madre di consegnargli tutto quello aveva, soprattutto i libretti degli assegni e i documenti dei veicoli in loro possesso, altrimenti le avrebbe tagliato la testa anche a costo di farsi 10 anni di galera.

L’arrestato, dopo la convalida dell’arresto, è stato allontanato dal domicilio con divieto di avvicinarsi ai familiari.