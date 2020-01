Misericordia di Campobello di Licata, soccorritori: il percorso formativo per ottenere la qualifica professionale

A seguito del decreto dell’Assessorato Regionale alla Salute del 29/10/2018, che istituisce i percorsi formativi di I livello denominato OTSA (operatore trasporto sanitario secondario in ambulanza) e di II livello denominato OTSEA (operatore trasporto soccorso in emergenza in ambulanza), la Misericordia di Campobello di Licata avvierà il prossimo 27 Gennaio il percorso formativo per ottenere la qualifica professionale. Il primo percorso formativo, come da decreto, sarà di 80 ore formative, mentre per II livello sarà di ulteriori 40 ore, come dichiarato da Salvino Montaperto direttore dei corsi. Le lezioni si svolgeranno presso la sede della Misericordia di via Montenero 84 e saranno curati dagli esperti e docenti accreditati dalla Misericordia e avranno una frequenza di due incontri settimanali. Alla fine del percorso e del periodo di tirocinio, i volontari sosterranno una prova finale teorica-pratica, dove verrà valutata l’idoneità dalla commissione congiunta ASP-Centrale Operativa 118. Il corso è aperto a tutti coloro che hanno superato il 18° anno di età e vogliono acquisire il titolo di autista soccorritore di I e II livello. Intanto, la Misericordia ha pubblicato il bilancio degli interventi effettuati su tutto il territorio dal team eccedenza -118 che ha fatto registrare 112 interventi in emergenza di cui 20 in codice rosso e il resto in codice giallo. L’associazione in questo 2020, riferisce Carmelo Gatì capo squadra del team eccedenza, vuole incrementare ulteriormente l’apporto alla centrale operativa del 118, includendo nelle disponibilità anche il turno 08.00-14.00, ciò naturalmente per dare maggiore copertura in primis alla nostra città e conseguentemente, come è il nostro spirito, in favore dei bisogni laddove richiesto.

