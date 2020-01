Rapina da 120 mila euro a Porto Empedocle: in due rischiano processo

Il sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento Chiara Bisso ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 2 uomini accusati di aver messo a segno una rapina da 120 mila euro nei confronti di un imprenditore a Porto Empedocle.

L’udienza preliminare si celebrerà il prossimo 21 aprile davanti il gup del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto.

La vicenda risale al 2015 quando un grosso imprenditore lampedusano si recò a cena in compagnia di uno dei due in un ristorante di Porto Empedocle con un borsello contenente 120 mila euro. Circostanza questa conosciuta dal suo commensale che, secondo l’accusa, avrebbe coinvolto poi l’altro nel disegno criminoso. A fine pasto, prima di salire in auto, l’imprenditore fu bloccato da due uomini che lo aggredirono scippandogli il borsello con l’ingente somma.