Viabilità, il vice ministro Cancelleri: “Sono vicino ai sindaci, continuiamo a lavorare”

In attesa della manifestazione del 25 gennaio organizzata dal Cartello sociale, Curia, sigle sindacali contro l’isolamento viario, nella mattinata di oggi presso i locali della Prefettura ad Agrigento il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Giancarlo Cancelleri, ha deciso di incontrare in presenza del Prefetto Dario Caputo, i Sindaci dei Comuni della Provincia per un esame delle tematiche relative alla viabilità generale agrigentina.

“L’isolamento è inaccettabile, ha dichiarato il Viceministro Cancelleri. Più volte ho detto che le condizioni viarie, non solo dell’Agrigentino ma di tutta la Sicilia sono la vergogna assoluta. Dobbiamo lavorare, e dal 15 settembre, abbiamo dato un’inversione di marcia, abbiamo sbloccato i lavori della Caltanissetta- Agrigento e i lavori continuano per completare l’opera; sulla Palermo Agrigento abbiamo avuto dei problemi con la ditta che era stata rintracciata, e adesso stiamo cercando altre ditte con Cmc e spero, ha continuato Cancelleri, che entro il mese di gennaio riusciamo a firmare questi contratti di affidamento in modo da far partire i lavori. Questo territorio ha bisogno di risposte, e sono qui perchè i Sindaci hanno bisogno dello Stato vicino per poter dare delle risposte concrete alla comunità”.