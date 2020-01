Agrigento, rissa in pieno centro: giovane ferito a bottigliate

Violenta aggressione nella tarda serata lungo via San Francesco, arteria che ospita numerosi locali della movida di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione due gruppi di giovani sarebbero venuti a contatto per motivi ancora non chiari.

L’alterco si è trasformato ben presto in azione con uno dei due giovani protagonisti che ha di fatto rotto una bottiglia di vetro addosso al rivale. Quest’ultimo ha riportato vistose ferite alla testa. Dopo l’aggressione i responsabili si sarebbero dileguati facendo perdere le tracce.

Sul posto subito dopo sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118 che ha prestato le prime cure al ragazzo. Al vaglio adesso le immagini delle telecamere che insistono sulla zona.