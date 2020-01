Canicattì: prova regionale di carambola 3 sponde fascia A, presso i locali di Club Pique

Si e’ conclusa la seconda prova regionale di carambola 3 sponde fascia A, disputatasi presso i locali di Club Pique. La vittoria è andata a Salvatore Papa, forte giocatore catanese, già in precedenza 3 volte campione italiano. Papa in finale ha battuto la giovane stella emergente Alessio D’Agata, vice campione italiano nel 2018, anch’egli proveniente dal capoluogo etneo.

Ottima la risposta alla prova di Canicattì dei migliori atleti siciliani che hanno riempito completamente il tabellone degli iscritti a 64 giocatori, e realizzando match spettacolari con medie partite di ottimo livello. Un plauso particolare al signor Giuseppe Di Emmanuele che ha deliziato i presenti e gli altri atleti nella giornata di giovedì, chiudendo un match del suo girone con la stratosferica media 2,000, ovvero 30 punti in 15 tiri.

Nel prossimo weekend avrà luogo la prova di Fascia B, riservata agli amatori da sala ed alle giovani promesse regionali e ne weekend successivo avrà luogo la prova a team.

