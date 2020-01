Costa Crociere cerca personale italiano, previste 450 assunzioni nel 2020

Viaggiare in tutto il modo, fare un lavoro che piace, incontrare tanta gente e divertirsi. Un sogno per chiunque, a maggior ragione per i giovani.

Una opportunità adesso offerta da Costa Crociere che cerca personale di bordo.

Come scrive Repubblica Palermo, sono previste 450 assunzioni nel 2020, in vista dell’entrata in servizio nella flotta delle nuove navi alimentate a gas naturale liquefatto, a basso impatto ambientale.

Il gruppo cerca personale italiano da impiegare nel settore dell’accoglienza a bordo delle navi. Le figure più richieste sono receptionist, barman, camerieri, cuochi, ma c’è spazio anche per animatori, fotografi, disc- jockey e croupier, gli addetti del casinò.

Si cercano anche “beauty specialist”, specialisti di bellezza con qualifica professionale di estetista, che sappiano parlare fluentemente inglese ed almeno altre due lingue straniere e “tour expert” gli specialisti delle escursioni turistiche.

Gli stipendi variano a seconda della posizione che si occupa a bordo. Quello base è di circa 1200 — 1300 euro netti, ma per i lavori più qualificati si possono superare i duemila euro mensili.

I contratti, in genere, hanno una durata di 5 mesi e sono rinnovabili.

La società garantisce ai dipendenti vitto, alloggio e assicurazione medica.

Gli orari di lavoro sono molto lunghi: dalle 12 alle 14 ore giornaliere, per 7 giorni la settimana.

Chi volesse fare questa esperienza lavorativa potrà candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere del gruppo.

Ma c’è di più. Carnival Corporation, il gruppo del quale fa parte Costa Crociere, ha annunciato 4500 nuove assunzioni del personale di bordo, tutti italiani, entro il 2022. Il gruppo, infatti, intende acquistare nuove navi.

Attualmente sono oltre 19mila i dipendenti di Costa Crociere.