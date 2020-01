Favara, evase dai domiciliari: condannato 80enne

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Katia La Barbera ha condannato a cinque mesi e dieci giorni un uomo di 81 anni nel prossimo giugno, vecchia conoscenza del panorama criminale agrigentino in quanto già coinvolto nell’operazione antimafia della Squadra Mobile di Agrigento denominata “Maginot .

Secondo l’accusa avrebbe violato la misura degli arresti domiciliari allontanandosi dalla propria abitazione per recarsi in una farmacia a comprare medicinali che sarebbero serviti a curare una patologia da cui è affetto da diverso tempo ma i carabinieri, durante un controllo, lo avrebbero sorpreso fuori dal domicilio denunciandolo per il reato di evasione e, per tale motivo, è finito a processo.

