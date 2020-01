In arrivo le 6 ambulanze per gli ospedali agrigentini

Sono in arrivo le 6 ambulanze destinate ai presidi ospedalieri dell’agrigentino.

Le ambulanze saranno destinate, rispettivamente, ai seguenti ospedali:

2 a Sciacca (Una di Rianimazione e una di trasporto), 2 ad Agrigento (Una di Rianimazione e una di trasporto), una a Licata e una a Canicattì.

“Finalmente siamo in prossimità della risoluzione di una grave problematica che abbiamo denunciato troppe volte e per la quale, come noto, ho da tempo fatto doverose pressioni presso i competenti organi ASP”, ha dichiarato il senatore del M5S, Rino Marinello.Speriamo che non ci sia nessun altro rallentamento e auspichiamo che venga acquistata anche un’altra ambulanza per il P.O. di Ribera”.