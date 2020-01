Lampedusa, accolto ricorso della proprietaria: sospesa demolizione di un “dammuso”

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ha

accolto il ricorso cautelare proposto da una signora di Lampedusa, difesa

dall’Avv. Vincenzo Caponnetto, avente ad oggetto la demolizione di un

dammuso, ritenuto abusivo.

I Giudici del gravame hanno condiviso la prospettazione difensiva

dell’appellante per cui il provvedimento di diniego della sanatoria edilizia

presentava una motivazione limitata, anche alla luce del fatto che il

dammuso, in questione, era risalente nel tempo, nonché che la pregressa

ordinanza comunale di demolizione essendo stata seguita dalla

presentazione della domanda di condono edilizio, avrebbe dovuto

comunque essere rinnovata.

La controversia ha avuto diverse e particolari vicende giudiziarie, in

relazione alle quali il difensore ha potuto precisare e provare alcune

circostanze, di fatto e di diritto, concernenti la data dell’esecuzione

dell’opera, l’inapplicabilità delle norme prescrittive e sanzionatorie, che

venivano opposte alla domanda di condono edilizio legittimamente

richiesta dalla interessata.

Pertanto, l’ordinanza del CGA ha sospeso la demolizione dell’opera già

deliberata dal Comune.

