Rinvenuti 3 kg di hashish in spiaggia a San Leone

Nuovo carico di hashish scoperto nella lungo una spiaggia di San Leone. I carabinieri del nucleo investigativo hanno rinvenuto circa 50 panetti di hashish (3kg) sulla spiaggia agrigentina.

E’ il terzo ritrovamento avvenuto negli ultimi giorni sulle coste della nostra provincia: il primo dell’anno, nei pressi del porticciolo turistico, erano stati rinvenuti circa 30kg di hashish; stessa analoga circostanza verificatasi qualche giorno più tardi a Porto Empedocle.

Nel bel mezzo altri due rinvenimenti di hashish – uno nel messinese e l’altro nel trapanese – con le stesse modalità: stupefacente dello stesso quantitativo trovato lungo le spiagge. Un giallo a cui stanno cercando una soluzione i magistrati dell’isola e le forze dell’ordine. A questi ritrovamenti bisogna anche aggiungere il mistero sul recupero di tre cadaveri in mare – probabilmente dei sub – con la scoperta di una quarta vittima (ma ancora su questa circostanza bisogna fare le verifiche del caso) in una spiaggia di Licata.