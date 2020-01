Unikore, un’agrigentina alla guida dell’associazione universitaria “Kampus”

Cambio al vertice dell’associazione universitaria culturale “Kampus” di Enna in seguito alle dimissioni di Antonio Giannone. Al suo posto l’assemblea ha eletto all’unanimità Simona Mallia, originaria di San Biagio Platani.

“Accolgo questa nomina con immenso piacere – sono state le prime parole della neo presidente – questo incarico dimostra come l’associazione Kampus punti sulle quote rosa, essendo stata eletta come prima presidentessa donna. Sarà mio compito continuare a perseguire i sani ideali che ci hanno guidato fin ora. Ringrazio chi mi ha preceduto e nomino come vicepresidente l’associato Giuseppe Mazza.”

La riunione dell’associazione si è tenuta nella giornata di ieri e, tra i punti all’ordine del giorno, vi erano proprio le dimissioni del presidente uscente che ha voluto così ringraziare: “E’ stato un onore poter guidare questa prestigiosa associazione per 2 anni. Durante questo mandato abbiamo avuto il piacere di collaborare con illustri ospiti e le associazioni presenti nel territorio che ci hanno sempre più consentito di arricchire il nostro bagaglio culturale. Ringraziando tutti gli organi universitari, i docenti, il personale amministrativo, i rappresentanti degli studenti e gli associati per la fiducia concessami.Tengo a rivolgere un ringraziamento particolare agli amici e colleghi Stefano Dell’ Arte,Tiziano Spada e Giuseppe Cucchiara per avermi introdotto e accompagnato in questa magnifica esperienza chiamata “kampus”. Infine, un ringraziamento particolare va alla vice presidente Francesca Millauro e tutto il direttivo per l’impegno e la serietà profusi durante questo mandato. Presento le mie dimissioni fiducioso che il nuovo presidente possa completare i progetti in essere e puntare sempre più in alto.”

Come ultimo punto all’ordine del giorno si è trattato dell’insediamento dei rappresentanti degli studenti presso il CDA dell’ersu di Enna.