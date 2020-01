In occasione del mese di Gennaio, dedicato a San Giovanni Bosco proclamato da Giovanni Paolo II “Padre e Mestro dei giovani”, la ASD AL QATTA’ SPORTING CLUB, organizza un amichevole di calcio a 5 per le categorie dei bambini Micro e Mini intitolato a “Don Fasuto Curto D’Andrea. Le gare sportive avranno luogo presso il palazzetto dello sport “Saetta e Livatino” dalle ore 08.30 alle ore 13.00. L’evento è stato intitolato a don Fausto Curto D’Andrea ed è patrocinato in forma gratuita dalle Polisportive Giovanili Salesiane Italia – Ente di Promozione sportiva CONI. Don Curto, sacerdote salesiano, è stato un uomo sempre attento alla nostra città, infatti, ha contribuito per la crescita culturale del Comune di Canicattì, donando parecchi libri alla biblioteca della città, e istituendo molte opere per i giovani. Ricordiamo come Don Fausto Curto D’Andrea, nella nostra città, con la sua determinazione, ha tanto fatto per la realizzazione dell’opera salesiana del rione Rovitelli. Opera che anche se non più salesiana, continua a far tanto per la crescita e la prevenzione dei giovani nel nostro comune. La ASD Al Qattà sporting club, dopo l’esodo della famiglia salesiana, ha cullato e continuato il sogno di Don Curto nel contrasto del disagio giovanile, infatti, opera per la crescita e la maturazione nello sport e nel sociale per i bambini, i giovani e gli adulti. Per tale manifestazione presenzieranno il presidente e ei consiglieri Regionali delle PGS in Sicilia, il consigliere Nazionale della PGS, il presidente provinciale e il consiglio delle PGS nelle province di Caltanissetta-°©‐Agrigento-°©‐Enna, le autorità cittadine. Come di consueto, per le attività dei concentramenti “piegiessini”, il tutto prenderà inizio con un saluto e la S.S. messa presieduta dal vicario foraneo di Canicattì don Calogero Morgante. Le gare inizieranno dalle ore 10.00 in poi e si concluderanno con la premiazione intorno le ore 13.00. Le associazioni sportive presenti saranno: ASD Futsal Gela, ASD La Riesina, ASD Al Qattà Sporting club Canicattì, ASD Sport Village Pietraperzia, ASD Volley Stars Mazzarino.

