Campobello di Licata, Donazione del Sangue Avis

A Campobello di Licata, seconda donazione del sangue del 2020 dell’ Avis, presieduta dal presidente Amedeo Avanzato, presso la sede sita in via Nicotera 166, angolo via Medici. Sono state raccolte 26 sacche di sangue e 4 pre-donazioni o idoneità a dare sangue. L’iniziativa è nata sotto lo slogan: ‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se”. Il 2 febbraio la prossima donazione del sangue.

Giovanni Blanda