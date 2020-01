Campobello di Licata, sistemazione della Piazza Aldo Moro

Interventi per la sistemazione della Piazza Aldo Moro. E’ stata prevista la somma di 8 mila euro per i lavori. L’architetto Salvatore Paci nominato tecnico incaricato per la verifica del progetto, l’ingegnere Giovanni Casuccio tecnico. La piazza è un’area centrale del centro abitato che ospita diverse manifestazioni. del progettista e ing. Giovanni Casuccio quale tecnico progettista.

Giovanni Blanda