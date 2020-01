“I ragazzi della Trinacria” ripuliscono il porticciolo di San Leone

Muniti di sacchi, guanti e buona volontà l’associazione “I ragazzi della Trinacria” nella giornata di ieri ha ripulito la parte bassa del porticciolo “Cesco Tedesco” a San Leone. Bottiglie di plastica, carte, pneumatici ma anche pezzi di barche lasciate a marcire li al porto.

“Pensavamo in maniera molto ottimista di fare quasi tutto il porto ma ci siamo dovuti confrontare con la dura realtà che sottolinea quanto schifo ci sia in 100 mq., scrivono i ragazzi dell’associazione. “Siamo circondati dai rifiuti ed è inutile dire che a molte persone non importa , magari si sono arrese ? O peggio abituate ? Noi, continuano i ragazzi, ad oggi vi stiamo dando la possibilità di partecipare a un cambiamento , sta a voi decidere se farne parte o arrendervi all’evidenza”