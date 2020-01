Meccanico arrestato per stalking alla ex, chiesta perizia psichiatrica

La difesa di un uomo di Aragona, accusato di stalking, ha chiesto per il suo assistito l’esecuzione di una perizia psichiatrica per stabilire se lo stesso, quando avrebbe perseguitato la sua ex, era in grado di intendere e di volere.

L’uomo difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, aveva subito cinque arresti in diciassette giorni la scorsa estate.

il meccanico, era finito in carcere quando i carabinieri lo sorpresero per l’ennesima volta sotto casa dell’ex moglie che lo aveva denunciato per stalking.

Quest’ultimo è stato rinviato a giudizio e il gip Stefano Zammuto ha disposto il giudizio immediato nei suoi confronti. La difesa dell’uomo ha già chiesto il processo col rito abbreviato.

Prossimo udienza in aula il 5 marzo.