Porto Empedocle, la Regione chiude i procedimenti amministrativi finanziari

Con nota pervenuta in data il Dipartimento delle Autonomie Locali presso l’Assessorato delle Autonomie Locali ha chiuso i procedimenti amministrativi in materia di atti finanziari del nostro Ente.

Si considerano “conclusi i procedimenti amministrativi” archiviando la legittima lente d’ingrandimento che la Regione poneva sul nostro Comune e pone sui tantissimi enti siciliani in difficoltà in materia di atti finanziari.

“Un percorso lungo, dichiara il sindaco Ida Carmina, tortuoso e complesso che in questi 40 mesi circa di Amministrazione ci ha visti rideterminare dapprima l’esercizio 2014 con il riaccertamento dei residui, poi approvare il Consuntivo 2015 e adesso deliberare il fondamentale Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2016-2020. Quest’ultimo sta per terminare il suo iter tra gli uffici, indirizzati dal Vice Sindaco dott. Salvatore Urso e dalla Rag. Calogera Alletto, e il Collegio dei Revisori prima della trasmissione in Consiglio e al Ministero per i rilievi e le osservazioni finali. Il lavoro parallelo con l’OSL sulla massa passiva al 31.12.2015 porterà progressivamente nel tempo l’Ente all’uscita dell’inevitabile Dissesto Finanziario dichiarato nell’ottobre del 2016. L’ennesima dimostrazione dell’incessante, determinato e preciso lavoro svolto da questa Amministrazione e relativi uffici, plaudita a verbale per la “veridicità e la correttezza degli atti” dagli ispettori commissariali regionali . Andiamo avanti, conclude Carmina, rinsaldando le fondamenta di un Ente la cui struttura lasceremo certamente in modo migliore di come l’abbiamo ereditata. Continuiamo a lavorare con e per Porto Empedocle”.

