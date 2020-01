Trasporto su gomma, Salvatore Bella: non siamo più nelle condizioni di potere viaggiare in Sicilia

Chiediamo le dimissioni del vice-ministro Cancelleri inadatto a guidare le Infrastrutture.

Nulla è cambiato. Anzi, non c’è nulla che proceda bene. Le imprese di autotrasporto siciliane continuano a subire perdite che si aggirano intorno ai 300 euro al giorno per via dei viadotti crollati in mezza Sicilia e del calvario da affrontare per raggiungere le navi”.

A parlare con toni più che scoraggiati è il presidente degli autotrasportatori Siciliani Aitras Salvatore Bella, che lamenta la mancata attivazione del tavolo tecnico Stato-Regione nel quale si sarebbero trattati tanti temi.

Salvatore Bella

AITRAS