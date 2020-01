Al via, a Campobello di Licata, il servizio di refezione scolastica. La Pubblica amministrazione, ha affidato il servizio, in via temporanea ed in concessione, alla società “Bar Pizzeria Paradise”, di Giovanni Grova e Carmelo Fontana. L’affidamento prevede 12 mila pasti fino alla concorrenza dell’importo contrattuale di euro 40.800 mila, con il “prezzo unitario” stabilito dall’Amministrazione civica di 3,40 euro per singolo pasto, Il servizio, per il periodo dal 10 ottobre 2016 al 15 giugno scorso, era stato affidato in concessione ed era stato regolarmente svolto fino alla scadenza naturale, ma la ditta affidataria, nel maggio passato, aveva comunicato che, a seguito delle dimissioni degli operatori, non lo poteva garantire.

Giovanni Blanda