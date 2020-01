Arrivate 6 nuove ambulanze per gli ospedali della provincia

Sono finalmente arrivate le ambulanze recentemente acquistate dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per sostituire quelle vecchie e non più affidabili. Delle sei ambulanze acquistate, due sono destinate all’ospedale di Sciacca. Si tratta di un mezzo attrezzato per la rianimazione e di un’ambulanza solo per il trasporto. Stessa situazione per l’ospedale di Agrigento. Ai nosocomi di Licata e Canicattì, invece, sarà destinato un solo mezzo di soccorso. “Oggi è un bel giorno per il nostro territorio e la salute di tutti i cittadini”. Lo comunica in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle, Rino Marinello, che, da ex operatore sanitario impegnato proprio al pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca, si è molto impegnato affinchè si arrivasse a questo risultato. “Come avevamo detto pochi giorni fa – dice Marinello – gli impegni sono stati mantenuti: le 6 ambulanze destinate ai presidi ospedalieri dell’agrigentino sono appena state consegnate; sono già state collaudate e immatricolate e finalmente, sono a disposizione dei nostri Presidi Ospedalieri.”

