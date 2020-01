Canicattì, il sottopassaggio coperto di via Casella chiude al traffico veicolare

Disposta, con O.S. n°. 8/2020, la chiusura al traffico veicolare del sottopassaggio di via Casella nonchè divieto di sosta, a partire da oggi 23 gennaio fino al 5 febbraio p.v.

Pertanto, i veicoli provenienti da via Casella, lato piscina comunale, dovranno svoltare a sx per via Cartesio; quelli provenienti da via Casella, direzione via De Gasperi, dovranno svoltare a dx per via Brescia.

Tali disposizioni si sono rese necessarie per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di sistemazione del suddetto tratto e saranno valide fino alla conclusione dei lavori.