Federconsumatori aderisce alla manifestazione del 25 gennaio contro l’isolamento

La manifestazione del 25 gennaio, proposta da Cgil, Cisl e Uil e accolta da un sempre più ampio e trasversale cartello sociale ed istituzionale della nostra provincia, costituisce un’occasione che le comunità locali non possono sprecare.

“Gli infiniti lavori sulla Palermo-Agrigento e sulla Caltanissetta-Agrigento, la chiusura al traffico del ponte Morandi da più di mille giorni e le numerose buche e dislivelli presenti sulle strade statali, con i correlati rischi per l’incolumità dei viaggiatori, sono solo alcuni dei motivi per i quali è

indispensabile che gli abitanti del territorio siano presenti e facciano sentire la propria voce ai governanti regionali e nazionali, all’Anas, alle Ferrovie dello Stato, ecc.. È giunto il momento di una massiccia e partecipata mobilitazione degli abitanti del territorio, dichiara il presidente Angelo Pisano, per pretendere infrastrutture efficienti ed una viabilità sicura e snella, in grado di far uscire la nostra provincia dall’emarginazione che ne pregiudica le possibilità di crescita. Per tali ragioni, Federconsumatori Agrigento aderisce alla manifestazione contro l’isolamento ed invita la popolazione ad essere presente, per affrontare assieme questo percorso di dignità che

riguarda indistintamente tutti e che verrà avviato sabato 25 gennaio.

